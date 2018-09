VIDEO: Alkohol že teče v potokih: bodo barovci zdržali do večera?

Pred barovci je nocoj prvi večji zalogaj, saj jih čaka odprtje novega Bara. Kot smo lahko spremljali na spletnih omrežjih, so te dni pridno pripravljali prostor in napolnili skladišča ter hladilnike s pijačo, da bo vse nared za dan D. Danes pa so v dopoldanskem času na instagramu objavili posnetek, v katerem bodoče goste vabijo na veliko odprtje.V Baru je bilo sicer že dopoldne veselo. Kar nekaj tekmovalcev si je, po posnetku sodeč, kljub zgodnjim uram že privoščilo vsaj kozarec piva. Bodo glede na pivski tempo, ki ga imajo vse od vselitve, sploh zdržali do večera? Bomo videli. Dopuščamo seveda možnost, da so vabilo posneli že vnaprej in se dopoldne niso opijali. Vsekakor bomo to kmalu izvedeli.