Valentinov večer z Anito in Ansamblom Toneta Rusa

Prepevala je tudi pri predsedniku Pahorju. FOTO: Arhiv izvajalca

Med ljubitelji slovenske domače glasbe gotovo ni nikogar, ki ne bi vedel, kdo je. Kot glasbenika, pevca in tudi avtorja premnogo uspešnic, kot je na primer Sosed dober dan, se ga spomnimo še iz legendarne zasedbe Fantje z vseh vetrov, že drugo desetletje pa ga poznamo kot vodjo Ansambla Toneta Rusa.Prvič so se predstavili leta 2000 v domačem Horjulu, od takrat pa so nastopili v skoraj vseh krajih po Sloveniji in tudi v tujini. Njihove skladbe so hitro osvojile srca poslušalcev in postale uspešnice, najbolj znane so Čas bi zavrtel nazaj, Zvon želja, Božični večer, Če nimaš kam, pridi k meni in druge. Zasedba je sestavljena iz samih odličnih glasbenikov, njihov adut pa so dobri basisti, po katerih je ansambel najbolj prepoznaven.Valentinov dogodek, ki postaja v Lenartu v Slovenskih goricah že tradicionalen in nas je lani očaral s Prifarskimi muzikanti, bo torej tudi letos postregel z odlično slovensko glasbo v živo. Ansambel Toneta Rusa bo 20 let delovanja zaznamoval v soboto, 15. februarja, ob 19. uri v Domu kulture v Lenartu, kjer bodo z domačinko, izvrstno pevko, in vokalno skupino Vox Angelica pripravili nepozaben Valentinov večer za vse generacije poslušalcev, še zlasti zaljubljence.