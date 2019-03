V šovu tekle solze: Sebastian vsa dekleta spravil v jok

Sebastjan je že takoj na začetku šova pokazal, kako čustven človek je. Doma je pustil otroke in ženo, ki jih močno pogreša in prav zato je, potem ko je v roke vzel fotografijo svoje sedemčlanske družine in se spomnil, da ima njegova žena Monica rojstni dan, napisal ljubezensko pismo. To mu je predlagal sotekmovalec Vlater.



Napisal je ganljivo pismo in ga prebral dekletom oz. sotekmovalkam, ki ob romantičnih vrsticah nismo mogla zadržati solz. Sebastjan je oče šestih otrok in je zelo veren evangelist. Pravi, da bo imel otrok, kolikor jih bo Bog dal. Za boj s kilogrami se je odločil že pred tremi leti, a je bil do zdaj pri tem precej neuspešen.