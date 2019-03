V šovu podivjali hormoni, sramežljivi Denis razkril svoj fetiš

Denis brez dlake na jeziku. FOTO: Planet TV

Ferid in Andraž oprezala za Gajinim oprsjem

Večina tekmovalcev v šovu The Biggest Loser Slovenija je vezanih. Med dekleti sta samskiin, med fanti pa je svoj samski stan razkril tudi 25-letni, ki ga po mnenju sotekmovalcev že pošteno razganja. Med drugim je debata v sobi nanesla tudi na fetiše. Denis se je kasneje o tej tematiki pred kamero brez zadržkov razgovoril.​Priznal je, da so mu všeč ženske »z velikimi melonami«, dolgimi nogami, po njegovem pa mora biti tudi malo bolj močna, »da si lahko malo bolj grob.«Denis je na koncu nagovoril tudi gledalke pred malimi zasloni. Povedal je, da je samski in da so pri njem zaželena dekleta od 18. do 27. leta.V šovu pa so si dali duška tudi ostali fantje. Predvseminsta se neizmerno zabavala, ko jebila Gajav dilemi, kako vstati z masažne mize in pri tem ne pokazati gole kože. Še posebej jo je skrbelo, da bo izza premajhnih brisač pokukalo njeno oprsje, za katerim sta oprezala fanta. No, nekaj gole kože je vendarle razkrila.