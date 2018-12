V šovu Kmetija ni blestela, žari pa drugje

Tekmovalka šova Kmetija Anna Paynich je velika zaščitnica in ljubiteljica živali in zelo pozitivna oseba. Nedavno je obiskala Društvo proti mučenju živali Celje in se v Štorah srečala s podpredsednico omenjenega društva Verico Štante, županom Miranom Jurkoškom in učenci tamkajšnje osnovne šole ter drugimi člani društva, ki vse leto skrbijo za prostoživeče in zapuščene mucke ter kužke brez odgovornih lastnikov.



V eni od trgovin v Štorah, kjer so ljudje že en mesec lahko darovali hrano za živali, je Anna sama nakupila nekaj priboljškov in jih izročila društvu. »Takšne geste smo še kako veseli in upamo, da takšnih srčnih ljudi ne bo zmanjkalo, saj bi brez njih težko poskrbeli za vse nič krive živali, ki so se znašle na cesti ali v slabih razmerah,« je povedala Verica Štante.