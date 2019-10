Črna sobota za slovensko glasbo, umrla dva znana glasbenika

Včeraj je bil za slovensko glasbo črn dan, saj sta boj z boleznijo izgubila glasbenikainKot piše radio Veseljak, je bil 82-letnidolgoletni član in vokalni solist Dobrepoljskih fantov. Ti so kot kvartet sodelovali z Ansamblom Franca Flereta, slišali pa smo ga tudi v družbi Veselih hribovcev, Ansambla Nika Zajca ... Ljubezen mamina in Zakaj sem te spoznala sta samo dve Fleretovi uspešnici, kjer je Julij prispeval vokal.Na isti da je v 64. letu umrl tudi Gojko Kenda, glasbenik, pevec, kitarist in dolgoletni član skupine Veter, poznane po uspešnici Bela Snežinka. Sodeloval je tudi s Kamniškim sekstetom, z Ansamblom Toplar, bil je član Dua HIP-HOP ...Iskreno sožalje tudi iz našega uredništva.