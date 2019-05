V Masterchefu čez mejo dobrega okusa? Ponudil jim je svojo kito

Kita, mufafel

Majeva kita, sladica hibrid. FOTO: Pop TV

Mufafel, sladica hibrid. FOTO: Maja Mastnak

Nedavni Masterchef izziv je bil za vseh devet tekmovalcev, ki so se pomerili za mesto najboljšega v Sloveniji, precejšna težava. Iz dveh sladic so morali narediti hibrid.je izbral t. i. cheescake in piškote iz tega pa je sodnikom dostavil svoj hibrid. »Pred vami je moja kita,« je dejal in sprožil salve smeha ter si želel, da bi jim bila nova iznajdba sladice všeč. »Upam, da vam bo všeč moja kita,« je še dejal. A sodniki niso bili najbolj navdušeni, saj je bila po mnenjuto bolj zloženka.Kaj nastane, ko se vafelj združi z mafinom?insta sodnikom predstavili »mufafel«. Seveda so zastrigli z ušesi. »Kaj dela?« je vprašal. Špela pa je še enkrat ponovila: »Mu-fa-fel.« »Kaj je danes v zraku? Imamo kito, mufafel.«Seveda je bil smeh znova v zraku.