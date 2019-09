V dveh letih lažji za 37 kilogramov

Pred nekaj leti FOTO: MEDIASPEED.net

Srečen sem, da sem spremenil navade.

Mladega pevca​smo pred leti spoznali v šovu Slovenija ima talent. Letošnji prvi jesenski dan je bil zanj prav poseben, saj se je na ta dan pred dvema letoma odločil korenito spremeniti življenje in navade. Žiga se je namreč lotil drugačnega ritma oziroma načina življenja in izgubil neverjetnih 37 kilogramov. »To je rezultat po 24 mesecih trdega dela, odrekanja tistemu 'najboljšemu', kot so sladke pijače, sladke jedi, slabi ogljikovi hidrati in še bi lahko našteval. Preden sem začel, v tem nisem videl smisla, ko pa pogledam nazaj, sem srečen, da sem spremenil navade,« pravi mladi pevec, ki prizna, da mu je bilo na začetku zelo težko, a iz dneva v dan in iz tedna v teden je bilo življenje lepše, saj je opazil napredek, imel je podporosvojcev, poleg tega mu je šport okrepil vztrajnost. »Naučil sem se v enem dnevu porazdeliti obveznosti. Seveda nadaljujem ukvarjanje s športom, saj mi je dal veliko lepega in novega. Upam, da bom lahko s svojo zgodbo motiviral še koga in mu dal zagon za nov začetek. Verjemite, izplača se!« .