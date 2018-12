Uspešnico Dubioze preoblekel v polko

Hit Rijaliti je v Stožicah izzvenel v ritmu polke po zaslugi Mihe Debevca.

Včasih je kar neverjetno, kaj dela harmonika. Dokaz za to je tudi nastop mednarodne glasbene skupine Dubioza kolektiv, ki ima domicil v Sarajevu in polni dvorane po vsem svetu. Ta trenutek so eden najpopularnejših bendov v regiji, v njihovi zasedbi pa je poleg članov iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške tudi Slovenec.Nedavno so gostovali v dvorani Stožice, v okviru prireditve Ritem mladosti, kjer so se na dveh odru na vrhuncu večera izmenjevali Dubioza kolektiv in beograjska skupina Sars in publika se je obračala zdaj k enemu, zdaj drugemu odru. Edina gosta iz Slovenije pa sta bilain harmonikarSlednji je torej s skupino Dubioza kolektiv združil moči. »Bilo je fenomenalno vzdušje, noro, pravzaprav. V čast mi je bilo z njimi stati na odru. Še bolj, ker smo enega najbolj znanih hitov skupine Dubioza kolektiv, Rijaliti, preoblekli v polko. Publika je čisto ponorela,« je povedal Miha Debevec, za katerega je bila to ena najboljših izkušenj doslej.»Res so to neverjetni glasbeniki, ki imajo do potankosti vse naštudirano, od imidža do same glasbe, ki je zelo raznovrstna, saj igrajo mešanico rocka, reaggeja, duba, balkanskih ritmov in še bi se kaj našlo. Skratka, zlasti mladi jih obožujejo, zato ne preseneča, da so na koncu koncerta poželi dolg aplavz.«