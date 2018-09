Uram za čebele dodal uro za hokej

Balzam za oči, ob katerem se spočije tudi poleg računalnika.

Avgustovska tradicija z otrokoma

Bo naslednje leto končno na vrsti Avstralija?

Pomembna je jutranja kava s pogledom na morje in s šumenjem valov.

Zaradi vodenja Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč že leta ne pozna pravega odklopa niti med dopustom. FOTO: Primož Hieng

Voda v različnih agregatnih stanjih je neločljivo povezana s predsednikom Čebelarske zveze Slovenije in podpredsednikom Hokejskega društva Jesenice. Pozimi, spomladi in jeseni seob svojem glavnem delu srečuje z ledom, poleti pa s slanimi morskimi valovi. Počitnice že leta preživlja na otoku Pag, a se ga kljub temu nikoli ne naveliča. Tudi letos je z otrokoma in sorodniki užival na jadranskem soncu.Glavni letni odklop že nekako tradicionalno preživlja v Kustićih, in sicer avgusta, ko je vrhunec poletne sezone že mimo, temperature pa že kakšno stopinjo prijetnejše.»Že od mladih nog odhajam na Pag. Osebno me vsakič znova fascinirajo kamenje, lepo morje, dalmatinska mentaliteta in melos. Ko pridem tja, se mi življenje nekako ustavi ali pa vsaj teče veliko počasneje. Takrat uživam in počivam,« pravi.Počivanje pomeni uživanje v sončnem vremenu, vožnjah s čolnom, vodnih aktivnostih, poležavanju, kavici, pijači. Se kdaj naveliča in nasiti rutine? »Nikoli. Pag me nikoli ne razočara. Predvsem čisto morje, mir in apartma Marica 10 metrov od morja so pravi balzam za dušo,« doda. Njegov dopust je klasičen v pravem pomenu besede.»Ker je moje delo vse leto hiperaktivno, ves čas v družbi številnih ljudi, s številnimi sestanki, potovanji, je zame dopust klasično počivanje, poležavanje, kavica, pijača in hrana … Skratka popoln odklop. No, je pa treba priznati, da popoln odklop zame pomeni nekaj malce drugačnega kot za marsikoga drugega.Vsa leta vodenja Čebelarske zveze Slovenije sem vsaj dve uri dopoldne in še zvečer vsaj uro bil na računalniku in urejal zadeve, od letos pa sem dodal še eno uro za hokej. Tako da popolnega odklopa s stališča drugih ni, a zame, ki ne znam v letu odklopiti niti za uro, je to odklop,« razloži.Čeprav je iz dežele planin in snega, je za Gorenjca pravi dopust zanj vedno bil – morje. »Ko sem bil še otrok, smo s starši kampirali, zdaj pa imamo apartma. Zanimivo mi je še vedno oboje. Pomembno je, da si tik ob morju, da je jutranja kava s pogledom na morje in s šumenjem valov,« poudari.Zato bržkone za nikogar ne bo presenetljivo, da za svoja najboljša dopusta šteje prav zadnji dve leti na Pagu. Tri tedne bivanja v družbi ljudi, ki mu veliko pomenijo, predvsem z otrokomain. Sicer pa v Kustiće radi skočijo ob prostih vikendih tudi pred glavnim avgustovskim dopustom in po njem. Razdalja ni ovira, se pa sem ter tja zgodi kakšna ne prav dobra volja zaradi prometa na cestah in čakanja na trajekt.Čeprav na Pagu uživa in se ga nikoli ne naveliča, ga mika tudi kam drugam. No, destinacija, kamor ga res vleče, je pravzaprav ena sama. »Avstralija. Ta me res mika! Ne vem, zakaj, ampak tja bi šel. Za zdaj mi še ni uspelo, ker na koncu vedno zmaga Pag, hehe,« sklene Boštjan Noč.