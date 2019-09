Ups, jahal bi jo kot kavboj

Tanja je poslušala, kaj jim je zakuhal Jan. FOTO: Pop TV

V Kmetiji jeizbral drugega dvobojevalca za obračun v areni, in sicer. Kmetje so na posestvo dobili obiskovalca, glasbenika. V hiški za goste mu je bilo zelo všeč, za pomoč pri komunikaciji pa se mu je ponudil, češ da je poliglot.je gostu prinesla dobrote, Jan pa je 'prevajal' Miševe prekmurske besede. Poskrbel je za salve smeha. »Rekel je, da bi rad tvoje oprsje mesil kot testo. In še: ne, v kopalnici ne, ker bosta prej zamazala vse. Najprej na mizi.« Seveda je Kontrec govoril vse kaj drugega.»Jan, jaz grem, panika me je prijela,« je dejala Sara. »Ne verjamem ti nič več.« Ko se je druščini pridružila, pa še: »On je meni rekel, da bi jo jahal kot kavboj.«