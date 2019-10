TV-urednika zamenjal mož, ovaden zaradi spolnega nadlegovanja

Novi, začasni šef kazensko ovaden

Mirko Mayer s svojo spremljevalko. FOTO: Planet TV



​Jarc je rad odpuščal, predvsem moške

Televizija Planet TV, ki se bori, da bi dobila pred zaslone vsaj delček slovenske populacije, je septembra začela oddajo Planet 18 z bolj ali manj znanimi novinarji in voditeljema. A bolj kot večne spremembe televizijske sheme tam bodejo v oči menjave urednikov ter odhodi znanih novinarjev.Po direktorici je odšel še odgovorni urednik televizije Planet TV in spletnega portala te medijske hiše, ki je imel v direktorici po pričevanjih veliko zaveznico. Tako kot Česnova naj bi mesečno prejemal visok honorar (okoli 11 tisoč evrov). Že nekaj mesecev pa se je po kuloarjih govorilo, da bi Jarca radi odstavili, češ da je brez avtoritete in realne vizije. Zdaj pa je po poročanju enega izmed slovenskih portalov prenehal sodelovati na lastno željo, natančneje zaradi »osebnih razlogov«.Njegovo mesto naj bi začasno prevzel njegov dobri (nekdanji) prijatelj(s katerim sta leta 2014 skupaj prišla na televizijo Planet TV s Kanala A pod pokroviteljstvom). O Mayerju smo pisali nedavno, ko je izbruhnila afera s spolnim nadlegovanjem sodelavke . Komisija znotraj televizije ga je oprostila, a oseba, ki naj bi bila spolno nadlegovana, je po naših informacijah prijavila Mayerja tudi policiji. Tam ga čaka kazenska ovadba.Mayer naj bi (samo začasno) vodil TV-ekipo in urednikoval, portal iste medijske hiše pa naj bi vodila dosedanja namestnica odgovornega urednika.Jarc je na televizijo prišel po nenadni odstavitvijanuarja 2017, v času njegovega urednikovanja pa je odslovil kar nekaj uglednih novinarjev, med drugimi. Same so v njegovem obdobju odšleinKdo bo postavljen kot novi odgovorni urednik (TV in portal menda ne bosta združena pod isto osebo), naj bi bilo jasno kmalu. Od 1. septembra 2019 je direktor družb TSmedia in družbe Antenna TV SL