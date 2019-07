Trnfest se vrača z drugim imenom

Hamo & Tribute 2 Love bodo nastopili 1. avgusta. FOTO: Ksaver Šinkar

Organizatorji so pripravili nekaj sprememb.

Tradicionalni glasbeni festival Trnfest se vrača v središče prestolnice, le z drugim imenom. TrNOVfest bo tako kot vsako leto potekal avgusta na že znani lokaciji, in sicer v Karunovi ulici v Trnovem.Ob pričakovanju zavidljive obletnice Kulturnega doma Trnovo, ki letos šteje 99 let, so organizatorji pripravili nekaj sprememb, za katere verjamejo, da bodo zagotovo izboljšale program in s tem izkušnjo letošnjih obiskovalcev. Po besedah organizatorjev bo prizorišče odprto vsak dan med 10. in 18. uro, ko se začne večerni program. Na glavnem odru bo trajal med 20. in 22. uro, od 22. ure do polnoči pa bo potekal koncert v dvorani. Po polnoči se bodo lahko obiskovalci vse do pete ure zjutraj zabavali z didžeji. Cena dnevne vstopnice je simboličnih pet evrov.Tudi letos se bodo obiskovalci veselili in zabavali ob ritmih znanih glasbenih izvajalcev. Na glavnem odru bodo med drugim nastopile skupine Hamo & Tribute 2 Love, Buržuazija, Rambo Amadeus & Five Winnetous, Le Serpentine, Bohem, Up n’ Downs, Moonlight Sky, DaBlaBlues, Zabranjeno pušenje, Noctiferia, Kiwi Flash, Manouche, Crvena jabuka, Seven Days in May, Soul Fingers, SaGaDuDab, Zaklonišče prepeva, Lusterdam, Mi2, Manifest, KiNG FOO, Metalsteel, Opća opasnost, Ambra, Torul, Bombayx Lori, Leteči potepuhi, Tabu in številne druge, obiskovalci pa bodo lahko prepevali hite raperjev, kot soin, nastopila bosta​ tudiin, ki sta letos Slovenijo zastopala na Evroviziji.