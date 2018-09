Trgovec slekel Aneto, Ksenija pop******

Ksenija: Pi*** ste

Trgovec na misiji. FOTO: Pop TV

Življenje na kmetiji se nadaljuje. Kmetje so lačni in na posestvo je prišel, za katerega sotekmovalci še ne vedo, da bo tekmoval v istem resničnostnem šovu. Predstavil se je za prodajalca, z njim pa sta trgovala deklain glava družine. Seveda sta ga prepoznala, saj je Denis javnosti znan kot zmagovalec Kmetije leta 2014.Ko je Denisa na posestvu zagledala, je želela iti k njemu trgovat, a je Franko njeno željo zavrnil, saj da bo z njim odšla Aneta. Ksenija se je vidno razburila: »Kakšne pi*** ste. Kolega pride in jaz ne smem do njega«. Sama je sicer iz trgovine potrebovala cigarete, kavo in sladkor.Denis je spretno trgoval in z le nekaj besedami izpolnil skrito nalogo. Aneta mu je podarila majico in odšla le v modrcu. Člani družine so bili zelo veseli, ko sta se Aneta in Franko vrnila, saj sta prinesla veliko čistil, hrane in priboljškov.