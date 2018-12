To so finalisti letošnje Kmetije

Po besedah nekdanje tekmovalke Sabine na letošnji sodobni kmetiji še ni bilo čutiti toliko veselja kot prav na zadnji dan. V drugem polfinalnem boju sta se pomerila Aneta in Alexander. Zmagala je Aneta in si priborila superfinale.



Poleg Anete se bodo v superfinalu, ki se bo odvil v soboto, 15. decembra, pomerili še Nik, Franko in Denis.



Tekmovalci so se v zadnji polfinalni oddaji spominjali trenutkov iz Kmetije. Spomnili so se Denisa v vlogi prodajalca, prepira med Frankom in Aneto, ki je sprožil val negativizma v družini, staroselcev v gozdu, kjer so prebivali brez elektrike, vodne napeljave in običajnih stranišč.