To pa je preobrat: Slovenija druga na Evroviziji?

Evrovizija, ki bo letos potekala v Izraelu, je oddaljena še več kot dva meseca, a ljubitelji tega tekmovanja že izbirajo svoje favorite. Slovenskima izbrancema na Emi -in na nekaterih stavnicah ne kaže najbolje , deležna sta bila ostre kritike dua Toy in Goy , komentatorjev glasbenikov, ki bodo na prihajajoči Evroviziji predstavljali svoje države, a vsi le niso tako kritični do slovenskih predstavnikov na letošnji Evroviziji.V anketi na escstats.com, neuradni evrovizijski spletni strani, Zala in Gašper zasedata visoko drugo mesto za Italijo in pred Španijo. Pesem slovenskih predstavnikov ima 2534 točke, pesem Soldi italijanskega predstavnikapa 2.554 točk. Pogled na lestvico nacionalnosti tistih, ki so oddali glasove pa razkriva, da so med vsemi največkrat glasovali Slovenci (82 glasov), ki jim sledijo Španci (46 glasov), Britanci (33 glasov), Nemci (32 glasov) in Finci (27 glasov).V Izraelu bo maja svoje države zastopalo 42 izvajalcev, zaradi odstopa Bolgarije eden manj kot lani. Prvi polfinalni večer bo 14. maja, drugi polfinale bo dva dni kasneje, veliki finale pa 18. maja. Slovenijo je žreb uvrstil v prvi polfinalni večer, ko bosta Zala in Gašper nastopila kot deveta. V polfinalu se bo 36 držav potegovalo za 20 mest v finalu, kjer ima nastop poleg gostiteljice Izraela zagotovljenih še »pet velikih«, in sicer Francija, Nemčija, Italija, Španija in Velika Britanija.