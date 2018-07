To je policist, ki je navdušil Slovence

Policist Iztok Kustec. FOTO: Facebook

je policist iz Ormoža, ki je poskrbel za pravo navdušenje na facebooku. Fotografiral se je v uniformi in javno opozoril na bizarnosti, s katerimi se vsakodnevno srečujejo policisti. Pisati je moral namreč ovadbo, ker je nekdo ukradel pašteto za 30 centov. Ko pa »izgine« 130 milijonov pa nihče za to ne odgovarja, opozarja postavni 31-letnik.Pri policistu, ki je postal prava spletna zvezda v manj kot pol dneva, smo preverili, ali resnično prihaja do ovadb zaradi odtujenih stvari, kot je pašteta. Kot je za naš portal pojasnil policist, se takšne stvari v policiji dogajajo praktično vsak dan. »V kolikor oškodovanec poda predlog za pregon, se osebo ovadi za tatvino po 1 odstavku 204. clena KZ-1 in zadeva gre na sodišče,« pravi Kustec. Kot dodaja, gre nemalokrat za minimalne zneske. Sodišče sicer zadevo zavrne zaradi majhne škode. »A problem je v birokraciji. Za povzročenih 35 centov škode, moraš spisati en kup zadev, pridobit posnetek in zbrati obvestila. In kar je v tem primeru bizarno, je ta čas, ki se porabi za to,« nam je še povedal policist.Njegovo objavo je v pičlih sedmih urah delilo 200 ljudi, v tem času pa je prejel skoraj 1000 vščekov.