VIDEO: Islamski skrajneži obglavili punco v majici Šport centra Bovec

CASABLANCA – Skrajneži Islamske države (IS) so se pohvalili z umorom Danke Louise Vesterager Jespersen (24) in Norvežanke Maren Ueland (28), ki so ju v začetku tedna našli s prerezanima vratovoma v Maroku, ter na družbenih omrežjih razširili srhljive videoposnetke. Grozljive