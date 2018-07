Tjaša Kokalj pokazala poporodno postavo

Po napornem in čustvenem lanskem letu je nekdanja misica, modna poznavalka in novopečena mamica Tjaša Kokalj odpotovala na prvi družinski dopust. Potem ko je lani veliko pred rokom povila dvojčici, so bili začetki materinstva vse prej kot pravljični. Prezgodnje rojstvo je s sabo prineslo številne težave, s katerimi so se več kot dva meseca borili v bolnišnici. Tjaša se je v tem času umaknila iz medijev in z družabnih omrežij. Vse skrbi so zdaj pozabljene in mlada družinica trenutno uživa na morju. Tjaša, ki je svoj nosečniški trebušček uspešno skrivala pred objektivi, zdaj spet z veseljem pokaže svoje zapeljivo telo, utrinke z dopusta pa rada deli tudi s sledilci na družabnih omrežjih.