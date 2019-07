Tim Kores si izpolnjuje otroške sanje

Če kdo misli, da ima Tim Kores - Kori novo modno muho, se zelo moti. Glasbenik in moderator na Hit radiu Center si končno uresničuje željo, ki jo je imel že v otroških letih. Odločil se je, da je končno čas, da se preizkusi v izdelovanju tetovaž. »Že kot mulec sem sanjal, da bom risal, slikal in predvsem tetoviral. Tetovaž je bilo takrat v Sloveniji res zelo malo, a vseeno so bile, videli pa smo jih lahko predvsem v filmih in na fotografijah motoristov. Zdaj je končno prišel trenutek, da se lotim teh stvari,« pravi poln adrenalina. Kori se je tako podal v guljenje tetovatorskih šolskih klopi. Osvaja delo, načine in postopke izdelave tetovaž. »Sem še na začetku, zatopljen v vajo. Ničesar se ne želim lotiti polovičarsko in tudi ne prenagljeno. Rad bi bil 150-odstotno v formi. Čaka me še precej vaje, ampak glede na to, da pridno delam, sem vse bližje cilju,« doda.



In kako kdo postane mojster tetovaž? »Veliko se najde na spletu. Vadim na umetni koži, uči pa me najboljši mojster na svetu Dejan Marič. Če si predstavljate Dartha Vaderja iz Vojne zvezd, ki ima učenca, si lahko predstavljate tudi naju. Sicer pa imam že tako imenovane prostovoljce, ki mi bodo zaupali, da jim naredim tatu,« še pove.



Čeprav je že dolgo navdušen nad tetovažami in jih ima tudi sam, nas je zanimalo, ali ga je strah novega izziva. »Ko sem nekega ustvarjalca tetovaž vprašal, kje in kako je začel vaditi, mi je odvrnil, da na bivših prijateljih. No, resno, na sebi ne bom preizkušal, tudi ne bom samemu sebi naredil nobenega tatuja. To je zelo težko, bistvo je v tem, da zaupaš mojstru, pa tudi veliko lažje ti on naredi tatu, kot bi si ga lahko sam. Kot omenjeno, držal se bom nasveta mojstra, naj vadim na sodelavcih,« pove v smehu.



Medtem ko si nabira izkušnje, si bo na drugi roki dal narediti še kakšen tatu. Kaj natančno, se še ni odločil, saj mora imeti vsaka njegova tetovaža poseben pomen. Ob tem doda, da ima veliko željo odpreti svoj salon. »Trenutno je to bolj kot ne hobi, saj sem šele v fazi treniranja, nabiranja znanja in kilometrine. Rad ustvarjam in ne dvomim, da me čaka še veliko dela, česar se veselim. Nikoli pa ne veš, kam te lahko odpelje življenje. Bomo videli, včasih se je treba tudi pustiti presenetiti. Mogoče bo to kdaj moja služba, kaj pa vem. Vsekakor pa ni nobenega dvoma, da ostajam na radiu, da povem, kako stojijo stvari. Imam odlično službo, rad tako ali drugače zabavam ljudi, rad zganjam neumnosti in jih tudi posnamem.«