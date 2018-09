»Ti si hči zapornice!« Potem so v Baru stvari ušle nadzoru

Med Katarino in Laro je v resničnostnem šovu bar izbruhnil silovit prepir. Ni trajalo dolgo, da se je Lara, po sporu s katero je morala Jasmina zapustiti šov, ponovno zapletla v prepir s sotekmovalko. Tokrat sta se na nasprotnih bregovih znašli s Katarino, hčerjo nekdanje političarke Andrijane Starine Kosem, ki ji je Lara najprej očitala, da je hči zapornice.



Napetost med njima je začela naraščati v kadilnici, nadaljevalo pa se je v jedilnici, kjer je prepir dosegel vrhunec. »S tabletami se fiksaš in z alkoholom,« je z dokaj mirnim glasom govorila Katarina in produkcijsko ekipo vseskozi napeljevala, naj ji dajo nov kazenski karton. Ko je omenila še Larinega očeta, so stvari ušle iz rok. Ni manjkalo neprimernih besed, pljuvanja, razbijali so se kozarci, poletel je celo stol.



Kaj hujšega so ustavili sotekmovalci, Katarina pa je na koncu dejala, da je vesela, da je Lara zapustila Bar in gre ven.