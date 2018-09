Televizijec nespoštljiv? Poglejte, kako se je oblekel

Medtem ko so se drugi znani Slovenci za premiero predstave Tatovi v slovenskem narodnem gledališču (SNG) oblekli prireditvi in ustanovi primerno, si je televizijec nacionalne televizije Rok Smolej (novinar in urednik oddaje Dobro jutro) nadel kavbojke. A te niso bile prav ugledne, ampak natrgane … Sicer trendovske in mladostniške, a ne ravno spoštljive do ene najpomembnejših institucij v državi.



Prišel je v družbi redaktorice oddaje Dobro jutro, sicer pa manekenke Lize Praprotnik, njegova spremljevalka pa je bila do potankosti urejena in elegantna.



Na premierah se sicer tre znanih Slovencev, ki večinoma vstopnic ne kupijo, pač pa so jim podarjene.