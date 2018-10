Tekmovalci pristali v »globokem dr***«. To je bil vzrok

Manuela jim je pokazala, kako se peke loti sama. FOTO: Pop TV

Vaniljeva krema je kar stekla po torti. FOTO: Pop TV

V peti oddaji Masterchef Slovenija so sodniki preverjali slaščičarske spretnosti tekmovalcev. Stalnim sodnikom se je pridružila tudi svetovno znana blogerka in avtorica knjižnih uspešnic s sladkimi recepti. Ta je z njimi ocenjevala torte, ki so jih morali speči.Specialistka za slaščice je v uvodu izrazila upanje, da imajo tekmovalci vsaj osnovno znanje o peki slaščic. »Joj, potem ste pa v globokem dr***,« je nadaljevala brez pomisleka. Kuharji so se razdelili v skupine in se lotili peke torte švedske princese, ki predstavlja velik zalogaj celo za izredno izkušene kuharje.Na voljo so imeli dve uri časa. Kljub zahtevnosti izziva si jeskupina prislužila silne pohvale za neverjetno okusen presežek.skupini pa enostavno ni uspelo. Ko jeodrezal kos torte, je vaniljeva krema kar stekla po tortici. Manuela je ob tem dejala, da je izdelek videti grozno. Preveč je bilo malinove marmelade, vaniljeva krema je bila kot majoneza, marcipan presladek.