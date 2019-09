Tega pa res niso pričakovali: ob poti jih je čakalo veliko presenečenje

Odpadniki so bili razočarani nad tem, kar jim je Bojan prinesel s kmetije. Medtem ko je delal, so ga ujeli samega in nagovarjali, da bi jim prinesel kaj hrane, saj so bili že pošteno lačni. Bojan je ugovarjal, da želi pisno, kakšna je njegova naloga, ne pa, da mu Adrijana odreja, kaj mora narediti.



Na kmetiji so vedeli, da ima Bojan nalogo in da bi ga morali imeti na očeh. Danijel je gospodarici Marijani rekel, da ga mora nekdo ves čas nadzirati. »Tu sem osumljenec, izobčenec pritepenec zaradi odpadnikov,« pa je bil užaljen Bojan, ki je vedel, da ga ostali sumijo, kar se je uresničilo, ko se je le našel zvezek. Marjana je osumila Bojana, da ga je vzel on, kar pa je zanikal, zato se mu je opravičila.



Med odpadnike se je Bojan vrnil s klobukom in jim natvezil, da je sedaj glava družine, a je bila predvsem Adrijana zelo sumničava. Preostali trije odpadniki so se odpravili do kmetije, da bi trgovali, a so doživeli veliko presenečenje. Ob poti je bila hrana, tudi žar, ter pismo, v katerem je pisalo, da so opravili nalogo in prejeli zasluženo nagrado. Na to so nazdravili s pivom.