Tanja Žagar: Z mano se dobra energija dobro počuti

Dejstva povedo svoje: Tanja Žagar je slovenska pevka, pianistka in profesorica glasbene pedagogije. Stara je, kolikor pač je. Osnovno šolo Ledina je končala v Ljubljani, končala je tudi glasbeno gimnazijo v Ljubljani. Med letoma 1996 in 2005 je bila članica prve najstniške skupine Foxy Teens. Nikoli jih ni nihče videl slabe volje; še manj slabih besed. S priredbo pesmi If You Wanna Be My Lover skupine Spice Girls je s skupino Foxy Teens leta 1996 začela pevsko pot. Tanja Žagar je bila ena od članic. Skupine več ni, Tanja pa je 22 let pozneje ena najbolj popularnih in predvajanih slovenskih pevk. Pravzaprav – slovenska glasbena zvezda. Pred časom je povedala, ...