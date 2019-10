Tako je odreagiral Avdić, ko mu je tekmovalec razkril svojo spolno usmerjenost

FOTO: Voyo.si

je tretji oddaji šova Znan obraz ima svoj glas, z občinstvom delili intimne trenutke svoje življenja in težke trenutke, ki jih je ob tem doživljal. Razkril je, da se je pri 19. letih odselil v Veliko Britanijo, zato da bi našel stik s sabo in saj je imel občutek, da ga v Sloveniji ne sprejemajo takšnega kot je. Denis Avdić ga je vprašal, zakaj se je odselil on pa je direktno odgovoril: »Zato, ker sem gej.« Avdić je pomirjeno odgovoril: »Še dobro, sem mislil, da boš rekel, da si vegan.«Amaro je tudi razkril, kako je staršem povedal za svojo spolno usmerjenost in da se je v Veliki Britaniji počutil zelo dobro. Še preden pa je odšel v dvigalo preobrazbe mu je Denis Čestital za pogum in ga objel. Vse skupaj pa je pospremil s svojim značilnim humorjem in dejal: »Ne boli nič, pa tudi nalezljivo ni.« David je sicer imitiral glasbenikain zapel uspešnico Take Me To Church. Žirija je bila navdušena in na koncu je zasedel drugo mesto. »David to je zelo zahtevna pesem in sem vedela, da se boš v pesmi našel. Pokazal si, da si izjemen vokalist in od danes David Amaro na slovenski glasbeni sceni pomeni nekaj dobrega in velikega. Bravo!« je povedalaV oddaji je sicer slavila Ana Dežman, ki se je prelevila v vesoljsko bitje iz filma Peti element in navdušila.