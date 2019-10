Tako grdo je sabotirala zmagovalko Masterchefa! Sari je uničila vse ...

FOTO: Voyo.si

Potem ko je družina za prvo dvobojevalko izbrala, se boj za 50.000 evrov v Kmetiji nadaljuje. Spletke in zavezništva se tkejo in zaupanja je vedno manj.Da bi v tretjem tednu šova odpadniki dobili hrano oziroma nagrado, bi moralaopraviti skrito nalogo. Poskrbeti je morala za to, da gospodaricane bo zadovoljna s kulinaričnim delom naloge, kar je pomenilo, da mora pokvariti testenine, ki jih je dva dneva zpomočjo pripravljalaAdrijana je priznala, da se ji pred nalogo tresejo roke, vendar ji je uspelo pokvariti testenine Sare, zmagovalke Masterchefa. Pod pretvezo, da jo zebe, se je odšla preobleč v Sarino sobo, kjer je imela ta spravljene testenine. V vsako izmed vrečk je spretno stresla sladkor in odšla ven.