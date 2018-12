Tako bo novo leto dočakala Avsenikova vnukinja

1986. je nastala skladba Srečanje.

Monika Avsenik, vnukinja legendarnega, hčiin sestra, je že nekaj časa razpeta med glasbo in študijskimi obveznostmi. Zadnje mesece so ji tako veliko časa in energije jemali predavanja in študijska praksa, vmes pa je imela tudi prijetnejše obveznosti, ki so prišle sočasno z izidom njene prve skladbe Nesi me, nesi (v originalu Srečanje). Zasebno življenje je tako za nekaj časa postavila na stranski tir. Predbožični večer pa je vendarle preživela z ožjo družino v domačih Begunjah, nekaj časa pa je našla tudi za prijatelje. Po krajšem premoru bo najdaljša noč v letu zanjo znova delovna. Z zasedbo The Mood Swingers bo namreč v novo leto popeljala obiskovalce Cankarjevega doma, kjer bo nastopila v veliki sprejemni dvorani. Seveda na repertoarju ne bo manjkala niti skladba Nesi me, nesi, ki pa bo izvedena v malce drugačni različici, kot jo poznamo. Monika pa že ima načrte za prihodnje leto, ko bo, med drugim s pianistom in bratrancem, ki je sin njenega strica, nastopila na Festivalu Avsenik, ta se bo odvijal konec avgusta v Begunjah na Gorenjskem.Sicer je Monikina posodobljena pesem Nesi me, nesi, ki je zdaj dobila tudi besedilo, takoj po premieri doživela lep uspeh. Skladba z originalnim naslovom Srečanje je stara že več kot trideset let, že leta 1986 sta jo ustvarila njen slavni dedek Slavko Avsenik in njegov brat, graditelja narodno-zabavne glasbe. Prvič je bila objavljena v letu njenega nastanka na plošči za nemško tržišče, na slovenski izdaji Ansambla bratov Avsenik, na albumu z naslovom Veselo na pot, pa leto dni pozneje. Gre za počasni valček, v katerem je glavno melodijo na kitari odigral Monikin oče Gregor. Pred dvema letoma jo je na svojem albumu objavil tudi Ansambel Saša Avsenika. A je bila ta inštrumentalna Avsenikova skladba poslušalcem manj znana, zdaj, ko jezanjo spisal besedilo, Gregor Avsenik pa poskrbel za aranžma, ki mu jedodal moderni pridih, pa je dobila povsem nov zven in tudi pomen. Predvsem po zaslugi Monikine edinstvene barve glasu. Gre za interpretativen alt, ki poslušalca popelje v povsem novo dimenzijo, a hkrati ohranja osnovno glasbeno motiviko. Monika pa je z režiserjemv domačih Begunjah in na gradu Kamen zanjo posnela videospot, v katerem si nekaj kadrov deli s sokolom.