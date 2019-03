Ta petek debitanti in jubilanti

Ansambel S.O.S. kvintet se na festivalu Slovenska polka in valček predstavlja prvič.

Minuli petek je v domačem Šentvidu pri Stični ansambel Krjavelj proslavil okroglih 20 let.

S.O.S. kvintet bo odpel in odigral polko z naslovom Lepo mi je s tabo. FOTO: Fb

Ta petek bomo dobili novega finalista za Slovensko polko in valček (SPV), znano pa je tudi že, da bo veliki finale 31. maja v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. Vstopnico za ta dogodek so si že priigrali ansambli Vražji muzikanti, Opoj in v zadnji oddaji Slovenski pozdrav tudi Ansambel Roka Žlindre z vokalno skupino Amabile s prelepim valčkom Veliko je želja. Ta teden pa se bosta vsak s svojo polko v gostilni Pri Jožovcu v Begunjah, kjer se vrstijo snemanja oddaje Slovenski pozdrav, za finale potegovala ansambla S.O.S. kvintet in Krjavelj. S.O.S. kvintet s polko z naslovom Lepo mi je s tabo avtorjevin, Krjavlji pa s polko Matematika avtorjevin»Polka Lepo mi je s tabo je energična in zelo lepa, marsikatera ženska bi se lahko našla v njej. No, morda tudi moški. Nam je šla takoj v uho, tudi besedilo je simpatično in preprosto, zato smo prepričani, da bo všeč tudi poslušalcem. Smo pa, priznamo, vadili več kot običajno oziroma za druge festivale,« je v imenu fantov ansambla S.O.S. kvintet povedala, pevka, ki se jeinpridružila šele lani. Od takrat so na festivalih doživljali uspeh za uspehom, na SPV pa se bodo predstavili prvič.V Begunjah se bo predstavil tudi ansambel Krjavelj, ki je ravno minuli petek v domačem Šentvidu pri Stični proslavil jubilejnih 20 let. Krjavlji so se festivala SPV doslej udeležili že dvakrat. Prvič leta 2005, ko so se s skladbo Na zdravje vseh dobrih ljudi zavihteli na odlično drugo mesto, in drugič leta 2009 s skladbo Kako res prekrasno deželo imamo. Letos se bodo torej za vstopnico za finale potegovali tretjič, v petek pa bomo izvedeli, ali so vse dobro preračunali in jim bo z Matematiko uspelo prepričati komisijo. »V tokratni polki bomo razkrili, da je ljubezen pravzaprav ena sama matematika. Seveda v pozitivnem smislu, kjer se vse dobro samo sešteva, a tudi če pride kdaj vmes kakšen minus, ga dva, ki sta zaljubljena, hitro obrneta v plus,« malce šaljivo razkriva, o čem bodo peli,, vodja ansambla in harmonikar, ki ima poleg sebe še odličnega pevca, basistain kitarista. Sicer bomo v prihajajoči oddaji Slovenski pozdrav videli in slišali tudi Nove spomine z, ki bodo izvedli pesem Le prijatelja bodiva, ki je že dolgo nismo slišali. Gostje bodo tudi, Ansambel Hinka Krčka in Ansambel Petra Finka ter trioz mednarodno priznano sopranistko