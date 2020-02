Sveže zaljubljena Eva Irgl razkrila, kdo je znani Slovenec, ki ji greje srce

Poslanka SDSje znana po urejenosti do glave do pet, njene objave na družbenih omrežjih so skoraj vedno brezhibne. Že nekaj časa pa se v javnosti ugiba, kdo greje posteljo lepe poslanke.Po slovenskih medijih je završalo, da naj bi bil to nihče drugi kot glasbenik. Mnogi se ga spominjajo iz oddaje Pod klobukom, zdaj pa se že nekaj let ne pojavlja v javnosti. Davor je tudi polbrat bolj znane pevke, ki je pred leti končala pevsko kariero in se posvetila svojemu podjetju.Eva Irgl je imela večletno razmerje z radijskem voditeljem in jezikoslovcem, zdaj pa naj bi bila srečna in izpopolnjenja v Davorjevem objemu. To razkrivajo tudi njune objave na družbenih omrežjih, kjer sta nasmejana in objeta ob različnih priložnostih.