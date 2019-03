Bučne ovacije v šovu zvezde plešejo! »Dragi gospod Miha, ves nastop sem jokala«

Nastop večera

Slovenija je jokala

Začela se je že tretja sezona šova Zvezde plešejo in že v prvi oddaji so ustvarjalci postavili visoka merila za letošnjo sezono. S svojimi profesionalnimi soplesalci in soplesalkami so se zavrteliin. Seveda pod budnim očesom žirije v sestavi:inNajbolj sta vse navdušila Miha Zupan (igral je v evroligi in bil celo izbran za najboljšega gluhega košarkarja na svetu) ter njegova soplesalka, ki sta si s slovfoksom priplesala najvišjo oceno večera, 27 sodniških točk ter prejela bučne ovacije občinstva. »Pred tvojim nastopom sem mislila, da ti bo največja težava, kako se zliti s plesalko. Bil pa si eleganten, salonski in zelo uglajen. Bravo!« je dejala Nika. Navdušen je bil tudi vedno strogi Andrej: »Da ne boš mislil, da si mi seksi, ker sem te objel! (smeh) Hotel sem objeti plešočega orjaka. V prejšnjih oddajah so imeli vsi težave s slovfoksom, ti pa si v prvi oddaji to zadel 'v nulo'. Ti imaš občutek za ples, te pa čakajo še zelo zahtevni tedni. Ampak za tole danes pa vsa čast.«Na facebooku se je po njegovem nastopu usulo na stotine komentarje (nelektorirano):Miha imel si moje spostovanje kot velik sportnik...kot skoraj popolnoma gluh plesalec imas se vecjegaMiha si zasluži velik poklon, ker bil je fantastičenDragi gospod Miha cel nastop sem jokala. Res je gluhota ni vaša pomanjkljivost, ampak prednost. Moj poklonPo koncu nastopa se je oglasil celo predsednikin čestital zmagovalcu. »Izvrsten nastopv #zvezdeplesejo. M. Zupan je tudi prejemnik priznanja Jabolka navdiha, ki ga predsednik podeli kot znamenje občudovanja in hvaležnosti izjemnim posameznikom, ki s svojimi dejanji in delovanjem navdihujejo druge,« je zapisal.