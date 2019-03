Stehtali so se: komu je tehtnica pokazala skoraj 153 kilograme?

Novi tekmovalci so se stehtali. FOTO: Blaž Vatovec, Planet TV

Začela se je tretja sezona serije The Biggest Loser Slovenija. Voditeljaiz prejšnje sezone je zamenjala, novi so tudi tekmovalci, ki se bodo borili drug proti drugemu, predvsem pa s svojimi kilogrami, od lanske sezone pa sta ostala trenerjainIn ravno oba trenerja sta potegnila prve poteze v šovu – izbrala sta vsak svojo ekipo. Ko sta povedala ime tekmovalca, ki sta ga izbrala v svojo ekipo, je voditeljica Saša izrekla stavek: »Odloži svoja oblačila« in tekmovalci so morali stopiti na tehtnico, ki je razkrila začetno težo tekmovalcev. Vsi so odločeni, da bodo šov zapustili lažji in bolj zdravi. Tehtnica je pokazala največ skoraj 153 kilograme, najmanj pa slabih 83 kilogramov.Nataša je v svojo (rdečo) ekipo izbrala(137,6 kg),(96,3 kg),(152,7 kg),(181,6 kg),(129,2 kg) in(82,7 kg).Jan je v modro ekipo poklical(149,9 kg),(95,2 kg),(144,2 kg),(126,4 kg),(120 kg) in(117,7 kg).Potem ko so si ogledali svoje novo domovanje (in vsebino hladilnika), je tekmovalce že čakal prvi naporni trening.