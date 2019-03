Štajerski Brendi ob dva zoba

V bodoče bo upošteval prometne predpise. FOTO: Osebni arhiv

Da so označeni cestni prehodi za pešce oziroma po domače zebre na cestišču najverjetneje narisani z razlogom, te dni ugotavlja tudi vse bolj priljubljeni glasbenik. In to zelo konkretno, saj ga zaradi enega od njih bolijo kar, če verjamete ali ne, zobje!Na poti k zobozdravniku na Ptuju sta ga namreč zasačili dve policistki in ga poleg že tako zoprnih zobnih nevšečnosti osrečili še z globo. Brendi jo je namreč k zobarju ubral kar po bližnjici. »Res je, čez cesto sem jo ucvrl tam, kjer to ni za pešce. Prehod je namreč kakšnih 30 metrov naprej. Kaj hočem, sem pač hotel čim prej opraviti z zoprnijo,« pove.Uniformiranki nista pokazali prevelikega razumevanja za Brendijeve zobne tegobe, ampak sta mu podarili plačilni nalog za prekršek. »Seveda sem plačal, kaj mi preostane drugega? Dejstvo je, da sem storil prekršek, saj sem cesto, čeprav takrat ni bilo nobenega avtomobila, prečkal tam, kjer ne bi smel. Smola je bila edino ta, da sta to opazili policistki. Opravili sta pač svoje delo, to mi bo šola za bodoče,« doda.Bolj boleče je bilo pri zobozdravniku. Naenkrat so mu namreč kirurško odstranili dva zoba. »Ampak malo bolje se pa počutim, ko svetujem drugim glede prečkanja ceste, ha ha. Skratka, če ne želite, da vam osušijo denarnico, hodite čez cesto tam, kjer je za to določeno. Pa ne le zaradi kazni, ampak predvsem vaše varnosti!« še pravi.