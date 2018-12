Športni komentator zdaj tudi mestni svetnik

Bojan Šrot je šestič prejel župansko lento.

Novoizvoljeni svetniki Mestne občine Celje so se že sestali na konstitutivni seji, na kateri so se vsi podpisali v knjigo, županpa je tudi uradno že šestič zapored prejel župansko lento, s katero je prisegel, da bo vodil občino še nadaljnja štiri leta. Njegova Celjska županova lista, s katero se je Šrot izognil strankarski opredelitvi, pa je letos dosegla celo zgodovinsko zmago, saj ima v 23-članski sestavi kar enajst svetnikov, ki so bili izvoljeni na županovi listi. Toliko pripadnikov doslej ni imela še nobena stranka v mestnem svetu.Med novoizvoljenimi svetniki je več kot polovica novih obrazov. In ne samo novih, nekaj tudi zelo znanih. Še najbolj znan je športni komentator televizije Sportklub, sicer tudi brat še bolj znanega. Dejan je rojen Celjan, ki so ga od nekdaj privlačile nogometne zelenice. In nekaj časa je nogomet, ki ga je pozneje komentiral, igral tudi sam. No, zadnja leta pa je nogometne kopačke zamenjal za teniške loparje, ki jih vihti, kadar pač ima čas, saj ga hoče zase tudi družina.Med novimi obrazi je znana podjetnica, ki ima v Celju skupaj z možem več modnih prodajaln, nova svetnica je, ravnateljica Osnovne šole Lava in obenem članica Rotary cluba Barbara Celjska, ki je nedavno na dobrodelnem plesu zbral lep znesek za pomoči potrebne. Svetniško mesto pa so zadržali, med drugim,, direktor prevozniške skupine Frigotransport Pišek & Hsf Logistik in obenem podpredsednik Obrtne zbornice Slovenije, pa denimo odvetnikter direktor celjske poklicne gasilske enotePrav tako bosta svetnika dva nekdanja direktorja celjske bolnišnice,in, le da bosta interese zastopala v različnih strankah. Če gre soditi po pripadnosti, župan Bojan Šrot v tem mandatu ne bo imel težkega dela, a vseeno se bo našlo dovolj tistih, ki mu bodo gledali »pod prste«, kot temu rečemo.