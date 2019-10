Spor okoli hrane: Boli me k****

​Smrdi kot kuga

Trije hlapci jedo ... FOTO: posnetek zaslona

Med odpadniki v Kmetiji vlada bolj klavrno vzdušje.se ne razume z ostalimi, saj mu ni všeč, da kradejo hrano. Čeprav ga kličejo k mizi, noče jesti: »Danes je tretji dan moje abstinence s hrano. Oziroma tretji dan, ko ne jem, ker sem jim povedal, da ukradene hrane ne bom jedel. Na njihove provokacije ne bom nasedel. Samo opazujem, kdo kaj in koliko poje. Ker sem predlagal, da hrano razdelimo, da vodo razdelimo. Najbolj proti je bila, ker ve, da ne bo mogla jesti trikrat na dan, in ker ve, dane bo mogel trošiti vode.«Adrijanase zanj ne sekira: »Boli me k***, ali je, ali ne. Zmenili smo se, da bomo vsi jedli. Pač trmari, pa naj!«Omenjena se prepirata tudi zaradi tuširanja na kmetiji. Adrijana je rekla: »Nič ne govorim, da se ne tuširaš. Saj so sami videli, da se ne.« Bojan pa ji je odgovoril: »Ali mi je kdo dovolil, da se lahko tuširam? Jaz sem kulturen človek in vprašam.« Adrijana ni odnehala: »A je meni kdo dovolili? Jaz sem vprašala 'matko' in to je to.« Dodal je, da je bil na tlaki in da je tam delal, potem pa šel domov.Prepiri med Bojanom in Adrijano so sicer postali stalnica.»Priznam, da je včasih, ko Bojan sezuje čevlje, kot da bi kdo umrl,« pa je razkril Rene, ki naj bi po mnenju drugih porabil preveč vode.»Človek, ki pride z belimi supergami na kmetijo in jih čisti s pitno vodo, za moje pojme ni razumen človek. To je Rene,« pa je še dodal Bojan.