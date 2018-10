Spolna vzdržnost prehuda zanj? Olajšal se je v Baru

Kristiana je Avstralka povsem obnorela. FOTO: Planet TV

LJUBLJANA – Po mesecu dni od začetka šova se mladi barovci soočajo z vse hujšo potrebo po spolnosti. Alkohol in hormoni le še spodbudijo njihovo slo, kar je v šovu na sobotnem soočenju jasno povedal tudi 22-letni, ki zase pravi, da ima rad starejše ženske.Njegova sotekmovalkaje v šovu razkrila, da je bil ravno Kristan tisti, ki je moral sprostiti napetost v hlačah. Drugi, ki naj bi to storil, pa je bil, je povedala. Ostali fantje naj bi bili še vedno vzdržni. Spolnosti sta se do zdaj predala lein, ki pa sta tekmovanje že zapustila.Na Kristianove hormone je morda vplivala tudi seksi Avstralka, ki je obiskala Bar in 22-letnika s svojimi čari povsem prevzela. Ob njenem zapeljevanju naj bi popolnoma pozabil na to, kaj govori in počne pred kamero.Morda pa se že kmalu v šovu obeta nova romanca, je nekoliko skrivnostno napovedala Tea in dodala, da bi se lahko razvila v nekaj več, v ljubezen. Pri tem je morda mislila nain, ki si iz dneva v dan postajata bolj naklonjena.