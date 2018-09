Spodletelo mu je na Talentih, zmagal je na Popevki

Leta 2011 se je prijavil v oddajo Slovenija ima talent, a tam ni bil uspešen. FOTO: Miro Majcen

Pri 26 letih se lahko pohvali s številnimi glasbenimi dosežki. FOTO: MEDIASPEED.net

2011.

je pogorel na Talentih, toda takrat se je začela njegova kariera strmo vzpenjati.

Alex leta 2013 na 33. Melodijah morja in sonca FOTO: MEDIASPEED.net

Alex igra številne inštrumente – kitaro, ukulele, klavir, bas kitaro, orgle, flavto, bobne.

Pravijo, da se vztrajnost splača, in živ dokaz za to je 26-letni glasbenik, veliki zmagovalec 42. festivala Popevka, na katerem se je v nedeljo predstavilo 13 tekmovalnih skladb, vendar je občinstvo najbolj prepričala njegova pesem Če pomlad nikoli več ne pride.»Ne morem verjeti, da se lahko ob bok postavim izvajalcem, kot so. Vso mladost sem spremljal slovensko popevko in niti sanjalo se mi ni, da bom kdaj na odru, še manj pa, da bom kdaj prepričal ljudi in žirijo, in resnično ne morem verjeti,« je po zmagi dejal mladi glasbenik, ki je zadnja leta pridno tlakoval svojo glasbeno pot, in na koncu mu je uspelo tisto, o čemer je potihoma dolgo sanjal.Vsestranski mladenič, ki na slovenski glasbeni sceni ni le pevec, temveč tudi producent in pisec pesmi, se je z glasbo prvič srečal v osnovnošolskih letih. Po končani nižji glasbeni šoli iz klavirja se je začel učiti tudi igranja kitare, s petjem pa se je srečal v srednješolskih letih in v zadnjih letih šolanja izpopolnjeval svojo tehniko priter napisal kar veliko avtorskih skladb.Krila, da je poletel v svet glasbe, mu je dala radijska oddaja Veseli tobogan leta 2005, kjer je prvič nastopil. Leta 2011 je sodeloval v drugi sezoni oddaje Slovenija ima talent, vendar ni dosegel ciljev oziroma s pesmijo Angels ni navdušil takratne žirantke. Čeprav mu je v priljubljeni oddaji spodletelo, so bili časi po njej za Alexa na glasbenem področju izjemno plodni.je istega leta nastopil na Emi in s svojim prvim singlom gostoval v oddaji Spet doma pri. Nastopil je tudi na veliko radijskih festivalih, kot so Ritem mladosti 2011, Noč Radia Belvi, Urbanova noč, Vransko Summer Nights idr. Prav tako je sodeloval z, ki je Alexa leta 2011 kot glasbenega gosta povabil na predstavitev svoje nove plošče Osebno v Križankah. Navdušenja nad njim v minulih letih ni skrival niti Mario Galunič, saj je Alex sodeloval tudi kot pevec in član hišnega banda RTV SLO v priljubljeni oddaji Moja Slovenija.Prvi album Najini nasmehi je predstavil leta 2013, tri leta pozneje že drugega, V iskanju samega sebe. Leta 2013 je na 33. Melodijah morja in sonca za skladbo Tam na obali prejel nagrado za najbolj obetavnega avtorja in izvajalca. Po odmevnem nastopu je uspešno soustvarjal slovensko glasbeno pop sceno tako zase in kot avtor skladb tudi za druge glasbenike.Leta 2016 je s skladbo Pesem in poljub v pop rock večeru domov odnesel nagradno novega glasbenega festivala Dnevi slovenske zabavne glasbe. Alex je kljub rosnim letom v zadnjih letih dokazal, da se je zelo hitro razvil v odličnega glasbenika, ki s slovenske scene ne bo odkorakal tako hitro. Ne dvomimo, da ima v rokavu še kakšnega asa, s katerim nas bo znova presenetil.