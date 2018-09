Otrok preprečil posilstvo

BREŽICE – Rekel ji je, da jo bo posilil. Podrl jo je na tla, jo začel otipavati in s silo poljubljati, pa je v hišo vstopil neznan otrok in namere nasilneža preprečil. Dva dni pozneje je sosedo znova srečal in ji zagrozil, da jo bo posilil.