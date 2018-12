Sožitje z Božičkom

Aleš Rajh vsako leto popestri prireditev z nastopom z mažoretno palico in se kot drugi razveseli darila dobrega moža.

Harmonikarski orkester Laško se je na prireditvi Laško združuje dobre želje predstavil prvič.

Ko na koledarju obrnemo še zadnji list, člani Društva Sožitje Laško že pričakujejo povabilo v kulturni center, kjer jih po tradiciji obišče dobri mož in jih obdari. V prvi vrsti gre za otroke s posebnimi potrebami, ki so člani društva Sožitje in jih je življenje prikrajšalo za marsikaj, a tudi odrasle, ki se daril veselijo enako kot otroci.Prireditev so organizatorji poimenovali Laško združuje dobre želje, v resnici pa jih združijo Območno združenje Rdečega križa Laško-Radeče, Stik Laško, Občina Laško in Društvo Sožitje in s pomočjo donatorjev pripravijo darila, ki nikoli niso skromna. Letos so jih med člane razdelili 52, prireditev pa so popestrili številni nastopajoči. Prvi so prišli na oder člani Harmonikarskega orkestra Laško, zapele soterin, predstavili pa so se tudi učenci OŠ Primoža Trubarja Laško, oddelka z nižjim izobrazbenim standardom, pod vodstvom njihovih mentoric, člani Plesnega krožka Sožitje,, na koncu pa so zaigral še Razigrani muzikanti. Še prej so se seveda razveselili obiska dobrega moža, ki je prišel, a ne sam, temveč so mu družbo delali medved, zajec, jelenček in druge živali, ki so skrbeli, da nihče v dvorani ni ostal brez sladkih bombonov.Nekaj besed je zbranim spregovoril predsednik Društva Sožitje občine Laško, ki se je predvsem zahvalil za pomoč pri organizaciji in vsem zaželel lepe praznike. Enako jim je zaželel predsednik Društva Sožitje za Obsotelje in Kozjansko