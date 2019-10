Šokantno razkritje slovenske igralke: na televiziji luksuz, resnica pa drugačna

Igralkasvojim sledilcem dostavlja utrinke s snemanja nove televizijske serije Najini mostovi. Če smo že spoznali njenega bogatega in vplivnega televizijskega moža, igralca, je zdaj predstavila še svojega luksuznega jeklenega konjička, s katerim se bo prevažala v seriji.»'Naš družinski avto'. Mhhhhmmm. V TV seriji seveda. Dvomim, da si katerikoli od slovenskih igralcev lahko privošči Jaguarja. Kitajski turisti na gradu so pa itak mislili, da snemam reklamo za Jaguar. BTW- predvidevam, da bi za reklamo za J. dobila mnogo več kot za slovensko TV serijo - za ceeelooo sezono. Ampak res se imamo lepo in uživam v vsaki minuti snemanja in ustvarjanja nove TV serije Najini mostovi,« je Gorenjakova zapisala ob fotografiji, na kateri ob avtomobilu pozira oblečena v rumen hlačni kombinezon.V tujini so televizijski igralci lahko zelo dobro plačani. Zvezdnica humoristične serije v priljubljeni nanizanki Moderna družinaletno zasluži kar 37 milijonov evrov, kar je 14 milijonov več od njene najbližje zasledovalke.Gorenjakova je na malih zaslonih priljubljena igralka, a sodeč po zapisu, ob bolj bornem zaslužku slovenskih televizijskih igralcev jaguar še dolgo, če sploh kdaj, ne bo v njeni lasti.