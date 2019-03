Šokantno priznanje Avdića: po zabavi je počakal šefa

V znamenju afer, povezanih s policisti, ki so v zadnjem mesecu odmevale po Sloveniji, so v jutranji oddaji Denis Avdić Show nekaj časa posvetili tudi tej tematiki. Poslušalce so spraševali, ali se strinjajo z mnenjem policijskega sindikata, v katerem so potarnali, da ni pravično, da se policiste kaznuje v večji meri kot ostale državljane.



Eden od poslušalcev je Avdića vprašal, ali je v času službovanja v policiji tudi sam kdaj »čakal« policijske kolege in jih preizkušal z alkotestom. Voditelj je priznal, da je enkrat to storil nadrejenemu iz policijske uprave. Kot je pojasnil Avdić, jih je ta redno preverjal, jih »zafrkaval« in jim grenil življenje. Po zabavi ga je počakal Avdić je nekoč izvedel, da se bo njegov nadrejeni udeležil neke zabave. Ker je sedanji voditelj in nekdanji policist predvideval, da bo šef tisti večer spil nekaj alkohola in sedel za volan, ga je tisto noč počakal in ustavil. Z njim je opravil alkotest in mu odvzel vozniško dovoljenje. Po Avdićevih besedah pa je malo manjkalo, da bi tisti šef noč preživel na policijski postali.



Poslušalec je nato Avdića vprašal, kaj se je zgodilo naslednji dan. »Saj vidite, da sem pristal na radiu,« je v smehu dejal Avdić in dodal, da je potem kmalu zaključil policijsko kariero.