Šok za Zalo in Gašperja, poslabšali so njuno uvrstitev

Novi vrstni red Evrovizija 2019

Nizozemska (498 točk) Italija (472) Rusija (370) Švica (364) Švedska (364) Norveška (331) Severna Makedonija (305) Azerbajdžan (302) Avstralija (284) Islandija (232) Češka (157) Danska (120) Ciper (109) Malta (107) Slovenija (105) Francija (105) Albanija (90) Srbija (89) San AMrino (77) Estonija (76) Grčija (74) Španija (54) Izrael (35) Belorusija (31) Nemčija (24) Velika Britanija (11)

Le nekaj dni po finalu letošnje Pesmi Evrovizije, na kateri je zmago slavila Nizozemska , je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) objavila spremenjen končni vrstni red. Kot smo poročali, je tik pred finalom odjeknil škandal v Belorusiji, kjer so zato morali razpustiti žirijo . Za finale pa je nato EBU ob pomoči posebnega izračuna »simuliral« glasove, ki bi jih sicer morala oddati beloruska žirija. Te glasove je skupaj z znano bonitetno hišo Ernst&Young izračunal na osnovi glasovanj preostalih žiriji. A ob glasovanju v finalu se je pri izračunu pripetila napaka, ki so jo zdaj odpravili.Kot so zapisali na svoji spletni strani, se prvih pet mest ni spremenilo, so se pa nekatere ostale razvrstitve. Tako slovenska predstavnika Zala in Gašper s pesmijo Sebi nista zasedla 13. mesta, pač pa sta po lestvici zdrsela za dve mesti in končala Pesem Evrovizije kot 15. EBU in Ernst&Young sta se za napako opravičila.