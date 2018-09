Šok v Talentih: sodnikova gesta neverjetna

Navdušenje žirantov! FOTO: Sandi Fišer, Pop TV

je v oddaji Slovenija ima talent nastopil s kitaro, odpel in navdušil dvorano in žirante. Po nastopu mu je žirantka dejala: »Ne boš več delal v pekarni. Čaka te izjemna glasbena kariera.«, ki sicer velja za strogega žiranta, ga je vprašal: »Kaj lahko storim zate, da uresničiš svoje sanje?« Jaša je pomislil in odkrito povedal: »Realno, zlati gumb res ne bi bil odveč.« In to se je zgodilo! Občinstvo je ponorelo, Jaša, ki je vse navdušil z iskrenostjo in vrhunskim vokalom, pa se je zahvalil. »Ne vem, kako bi to opisal z besedami. To je potrditev, da delaš v pravi smeri. To je res največ!«