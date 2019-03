Šok v šovu: Andraž moral na urgenco

Topljenje kilogramov je terjalo nov davek. Andraž Bedene (29) je moral zapustiti hišo. Njegova vrnitev je bila precej negotova. Andraž se je slabo počutil ves dan, kašljal je in ni mogel dvigniti rok. Poslali so ga na urgenco. Sotekmovalci niso vedeli, ali se bo sploh še vrnil. Rdeče je skrbelo, da bodo ostali sami štirje proti petim tekmovalcem iz modrega tabora.



Skrbi so bile odveč, Andraž se je vrnil. »Dosti sem pil, a bi moral zaradi svoje kilaže še dosti več,« je ob vrnitvi pojasnil, da ni pil dovolj tekočine. Na vprašanja kolegov, ali odhaja domov, je le skomignil z rameni. Zdravniki so opravili EKG, a izvidi niso nič pokazali, je povedal, zato ostaja v hiši in se bo še naprej potegoval za zmago. Andraž obupuje Zdravnik v šovu pa je po opominu, ki ga je pomenil Andražev primer tudi za druge, povedal, kako pomembno je, da tekočino, izgubljeno s telovadbo, nadomestijo z enako količino: liter znoja je treba nadomestiti z litrom vode in žličko soli, je tekmovalcem položil na srce. Težji ko so, več tekočine morajo spiti.



Andraž, ki je med najtežjimi tekmovalci, se je nato spraševal, kako naj popije toliko količne. »Jaz tega preprosto ne morem,« se je pritoževal in ni verjel Gaji, da spije okoli tri litre tekočine na dan.