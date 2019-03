So se tekmovalci pošteno odločili? Domov so poslali ‘paličnjaka‘

Drugi teden v šovu The Biggest Loser je bil usoden za članico rdeče ekipe, saj so jih pri izgubi kilogramov premagali modri. Da imajo tudi rdeči Petro radi, čeprav so jo poslali domov, so pokazali že med oddajo. Vsak član rdeče ekipe, je namreč na izločilni listek ob njeno ime zapisal še nekaj lepih in spodbudnih besed. Petra je bila ob tem vidno ganjena. »Hvala vam za vse. Odhajam ponosna in z dvignjeno glavo,« je povedala ob slovesu. »Ti si moj paličnjak,« ji je ob odhodu dejala Gaja, ki je z njo stkala prijateljske vezi. Največ, 6,6 kilograma, je sicer izgubil Denis, ki je pojasnil svojo strategijo: »Obroke prespim in preskočim.« Najslabše je šlo Petri, ki je v tednu dni izgubila 1,3 kilograma.