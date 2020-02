Smučarka je postala magistrica

Šok za Britance: umrlo je bivše Harryjevo dekle

Velika Britanija je v šoku. V soboto zvečer je namreč kot strela z jasnega udarila vest, da so v stanovanju v Londonu našli truplo 40-letne voditeljice številnih televizijskih šovov Caroline Flack. Vodila je šove Love Island, I'm A Celebrity Get Me Out Of Here Now!, X Factor in Xtra Factor. Leta 2014 je zmagala v britanski različici plesnega šova Zvezde plešejo. Bila je tudi v