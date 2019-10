Slovenski TV voditelj je oboževalec slavne aktivistke

Meni, da je treba o tej problematiki čim več govoriti. FOTO: POP TV

Moja hči bo tu tudi čez 60 let, kakšno Zemljo ji bomo zapustili?

Podnebni protesti mladih in njihovih starejših somišljenikov se širijo po vsem svetu, 16-letna aktivistkapa iz dneva v dan navdušuje čedalje več ljudi. Med njenimi velikimi oboževalci je tudi voditelj Sveta na Kanalu A»Greta je mlado dekle, ki ima dobra stališča. Ker si upa govoriti in ker govori pametne stvari. Navdihuje mlade in kara stare politike, ki v resnici niso naredili nič. Ali ne drži, da so temperature vsako leto višje, da je onesnaženost zraka, rek, tal velika? Da živali izumirajo in da se gozdovi krčijo? Kaj navdihujočega na primer govori poslanec, ki zanika globalno segrevanje?« je do trenutnega podnebnega dogajanja kritičen Trebušak, ki srčno upa, da bo Gretinim stališčem sledilo čim več ljudi.»Sem zaradi Grete boljši zemljan? Ne vem, se pa trudim, da ne kupujem plastičnih vrečk, da kupujem lokalno hrano. In da tudi v medijih več govorim o tem, kaj lahko naredimo. Menim, da lahko vsak naredi nekaj, resda malo, a to pomnožite z milijardami zemljanov, in nastane sprememba. Moja hči bo tu tudi čez 60 let, kakšno Zemljo ji bomo zapustili?« se sprašuje voditelj.