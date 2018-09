Slovenski talenti šokirali Hrvate: dobili so zlati gumb

V prvi epizodi šeste sezone hrvaškega Supertalenta so gledalci spremljali trinajst nastopov, od katerih so nekateri navdušili in si priborili uvrstitev v nov krog, spet drugim pa so bili dodeljeni zloglasni X, kar je pomenilo odhod domov. Ena točka pa je, zahvaljujoč posredovanju voditeljev Igorja in Reneja, dobila zlati gumb, kar je pomenilo neposredno uvrstitev v polfinale. To so bili Slovenci, znani pod imenom Dunking Devils.



Vesela druščina se je namreč predstavila z akrobatsko košarko in z vragolijami tako navdušila, da voditelja preprosto nista smela zamuditi priložnosti, da je ne bi nagradila z neposredno vozovnico v polfinale. Tudi žirija ni mogla skriti presenečenja, bila jih je namreč sama hvala.



»Pravzaprav se mi še vedno vrti v glavi. Jaz sem odlična košarkarica, tako da vam lahko povem, da zaslužijo zlati gumb,« je bila odločena žirantka Martina Tomčić. Žirant Davor Bilman pa je zaključil: »To je tisto, kar pričakujem od predstave: šov, zabavo, dinamiko ter da nas pustite brez daha.«