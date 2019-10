Slovenski pevec priznal: Na smučeh še ni stal

Pijem podaljšano črno in češnjev sok.

Da se mu godi dobro ali več kot dobro, bržkone ni dvomiti. Petnajst let že namrečtako preživlja poletja in očitno se ne naveliča. »Pravzaprav ne bi rekel temu dopusti v pomenu besede, kakršnega si predstavljamo, ampak bolj obiski. V Dalmaciji namreč obiskujem mamo in sorodnike. Nekaj časa sem pri enih, nato pri drugih, tako da obredem vse. Zato se tudi selim iz enega v drugi in iz drugega v tretji kraj,« pojasni.Ker sorodniki stanujejo na različnih koncih, ni nikoli dolgčas. »Najbolj mi jevšeč, ker imam povsod svoj kotiček na plaži in svoj lokal, kjer že točno vedo, s kakšno kavo mi morajo postreči. Pijem podaljšano črno in češnjev sok,« pravi. Kot že nekaj zadnjih let mu je tudi letos manjkala le senca. Temperature so bile kljub morju nekaj korakov stran zares visoke. »Zato sem bil na plaži najpozneje ob 8. uri. Tako dobiš idealni prostor, kjer si pred vročino skrit že pred dvanajsto in najbolj vroč del dneva preživiš na varnem.« Zaradi visokih temperatur se sonči bolj malo, raje se potuhne v senco, čas na plaži pa večinoma preživi v vodi. »Velikokrat odplavam na otok, kjer uživam v samoti.« Pri mami ali pri stricu uživa tudi v dalmatinski hrani. »Najraje imam domače pripravljeno morsko hrano, steake na žaru in jagnjetino izpod peke,« pove, kaj mu najbolj tekne.Na dopust oziroma obisk s seboj vsako leto vzame tudi kitaro. V senci na plaži ali zvečer ob hiši napiše kakšno pesem. Če je zraven po dobrem obroku morskih specialitet še dobra kava, je ambient kot nalašč za ideje. Ko je na morju, redko spreminja svoje navade. Prvič zato, ker so mu takšne všeč, kot drugo pa želi izkoristiti čas za druženje z družino, saj se v preostalem letu ne vidijo prav pogosto ali vsak teden. »Vsako leto nas stric pelje na krajše jadranje, tako da dva ali tri dni preživim tudi na njegovi jadrnici. Jadranje me je od nekdaj zanimalo, zato bi z veseljem jadral po hrvaški obali tudi kakšen teden ali dva, vendar mi letos to ni uspelo.« Zagotovo je bolj morski kot gorski tip dopustnika, se pa pozimi zelo rad poda na kakšno zasneženo goro in se spusti v dolino. »Kot zanimivost naj povem, da še nikoli nisem stal na smučeh, ker že od nekdaj raje bordam,« pojasni pevec.Poleg Dalmacije poleti vedno obišče še babico in dedka v Prekmurju, tako da večino časa preživi v krogu družine. »Vsekakor si v prihodnje želim obiskati še druge države in celine, morda kdaj tudi s križarko. Moja velika želja je še enkrat obiskati Ameriko, od zahodne do vzhodne obale, pred tem pa bi rad spoznal čim več evropskih mest, Barcelono, denimo, zaradi nogometa. S tem bi se mi uresničila dolgoletna želja, saj si že dolgo želim videti nogometni stadion Camp Nou,« za konec razkrije želje Dennis Vučak.