Slovenske najstnike zajela nova evforija

Film so proslavili bučno in slavnostno od Maribora do Ljubljane. FOTOGRAFIJE: ARHIV NOVIC

80

tisoč ljudi si je ogledalo prvi del filma.

Nekatere stvari lahko naredimo sami, za druge pa potrebujemo ekipo.

V slovenskih kinematografih lahko v prihodnjih tednih oziroma mesecih ujamete nadaljevanje izjemno priljubljenega filma Košarkar naj bo, ki si ga je ogledalo več kot 80.000 ljudi, kar je za slovenski film izjemno velik uspeh.Košarkar naj bo 2 je nastal v koprodukciji RTV Slovenija, dolginu Ranti in njegovim prijateljem pa tudi tokrat ni dolgčas. Ekipa filma, ki ga je režiral, zgodbo pa napisal, je bogatejša za novega košarkarja, ki sliši na ime Jožko in ga igra, učitelj geografije Tundra, ki ga igra, greni življenje učencem, Sokoli pa so pod novim lastnikom.Košarkarske tekme in dogajanje spet komentira Rantov najboljši prijatelj Smodlak, ki ga igra, učitelj telovadbe Salta, ki ga je odlično upodobil, je tokrat na košarkarskih treningih preglašen s strani Tinija Trske, ki ga igra, Rantova oče in mama, ki sta ju zaigralain, pa na svojevrsten način poskušata čim bolj podpirati sina. Kot pripomni mama ob Rantovem neuspehu v šoli, je na prvem mestu šola, šele nato košarka. Film sta popestrila tudi novonastala singla Na vrhu in Šampioni slovenskega pop dueta BQL.Pevcain, ki prihajata s Koroške, torej z istega konca Slovenije kot scenarist filma Primož Suhodolčan,sta spota posnela na istih lokacijah, kot je bil posnet film – v telovadnici, kjer potekajo najbolj napeti košarkarski dvoboji, ter v razredu in na šolskih hodnikih, kjer se tik pred koncem šolskega leta potijo filmski junaki z Ranto, Smodlakom in Metko na čelu. Gre za filmska videospota, saj posnetki vključujejo vložke v kombinaciji s posnetki obeh izvajalcev.»Zgodba pripoveduje o tem, da nekatere stvari lahko naredimo sami, za druge pa potrebujemo ekipo,« je povedal režiser Bezić. Na vprašanje, ali lahko mladi oboževalci pričakujejo trojko oziroma met za tri točke, namigujoč na še kakšen film o Ranti, je režiser dejal: »Za trojko ne vemo, šestko pa smo se skoraj odločili, da delamo.« Tudi Lado Bizovičar, ki se sicer nima za velikega ljubitelja športa, je prepričan, da bi bili Sokoli sposobni igrati košarko še v tretjem filmu, s čimer je tudi on namignil na možno nadaljevanje. Je pa v šali dodal, da ga malce skrbi, ker se smeji istim delom filma kot otroci.